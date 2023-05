Maryna Zanevska éliminée au 2e tour

La tête de série N.3, âgée de 29 ans, a pourtant mené 2-6 et 0-2 avant d'être battue par l'Américaine de 21 ans, Katie Volymets (WTA 103) en trois manches 2-6, 6-4 et 7-5 après 2 heures et 18 minutes de jeu.

Zanevska s'était imposée à deux reprises dans cet Open 35 (du numéro du département de l'Ile-et-Vilaine où est situé Saint-Malo) en 2012 et 2016.