Mertens, qui a rendez-vous avec Swiatek : "Un bon match pour juger de mon niveau"

"Je suis très contente des premier et troisième sets", a-t-elle confié à Belga après sa victoire. "Maria est une joueuse un peu atypique. Je ne l'avais encore jamais rencontrée et c'est dès lors toujours un peu délicat comme match. J'ai été très dominante dans le premier set, mais elle a mieux joué tactiquement dans la deuxième manche. Heureusement, j'ai su garder la tête froide pour repartir de l'avant. Je savais que je devrais venir au filet pour faire la différence et je suis heureuse de la manière dont j'ai été chercher cette victoire. La fin de match était très convaincante."

"Ce sera un bon match pour juger de mon niveau", a-t-elle poursuivi. "Je suis curieuse aussi de voir comment Swiatek joue réellement. Je sais qu'elle aime prendre la balle tôt, se déplace très bien et qu'elle est très forte mentalement. Ce sera un match passionnant. Je suis très motivée à l'idée de l'affronter, qui plus est parce qu'elle est la N.1 mondiale. C'est le genre de match qui va me permettre de voir ce que je peux améliorer. Et puis, en tennis, on ne sait jamais. Je vais en tout cas tout donner, en essayant de m'appuyer sur mes points forts et de ne pas hésiter."