Miami: Sinner et Fritz prennent le quart en costauds, Rybakina fonce en demie

Jannik Sinner et Taylor Fritz, se sont montrés autoritaires pour balayer Andrey Rublev et Holger Rune et accéder en quart de finale à Miami, Elena Rybakina s'ouvrant grand la voie vers les demies chez les femmes, mardi.

"Aujourd'hui, je me sentais bien et j'ai très bien exécuté mon plan de jeu. Il fallait saisir les opportunités qu'il allait me donner et je l'ai fait", s'est réjoui Sinner, qui mène désormais 3-2 dans leurs confrontations.

Il a fait cavalier seul dans le premier set, plus tranchant et précis, sans laisser la moindre opportunité de breaker à son adversaire.

Rublev, 25 ans, n'en a pas eu une seule non plus dans la seconde manche, car l'Italien, vainqueur à Montpellier en février et demi-finaliste il y a dix jours à Indian Wells, est resté intraitable, toujours aussi inspiré et déterminé, bouclant son match avec 29 coups gagnants et seulement deux fautes directes.