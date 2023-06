Milos Raonic réussit son retour après presque deux ans d'absence

Raonic, 32 ans, a remporté le premier set 6-3, grâce à deux breaks réussis contre un seul à son adversaire. Dans la seconde manche, il a ravi le service adverse dès le premier jeu pour mener 2-0. Il a conservé ce break jusqu'au bout pour remporter le second set 6-4, et le match.

"C'est agréable d'être ici après presque deux ans d'absence", a déclaré Raonic après son retour. "C'est bien de faire une dernière tentative et d'aller le plus loin possible. J'ai fait de mon mieux et je veux voir jusqu'où cela me mènera."

Raonic, souvent blessé au cours de sa carrière (tendon d'Achille, dos, coude, fessier, cuisse, cheville, mollet, genou...), avait disparu du circuit depuis sa défaite au 2e tour du tournoi d'Atlanta en juillet 2021, et sa dernière victoire datait du mois de mars 2021 au Masters 1000 de Miami contre le Français Ugo Humbert.

Ne disposant plus de classement à l'ATP, et bénéficiant d'un classement protégé (avant sa blessure), le Canadien rencontrera au deuxième tour le vainqueur du match entre l'Australien Jordan Thompson (103e mondial), demi-finaliste de l'ITF de Surbiton samedi, et le Français Giovanni Mpetshi Perricard, 19 ans et 233e mondial, issu des qualifications.