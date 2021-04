Monte-Carlo: un tournoi "encourageant" pour Pouille

Lucas Pouille a été éliminé jeudi en 8es de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo mais il voit dans son parcours monégasque des signes "encourageants" pour l'avenir, lui qui n'a pas joué d'octobre 2019 à février 2021.

Après avoir enchaîné deux victoires pour la première fois depuis septembre 2019 à Tokyo, Pouille (86e mondial) a cédé face à l'Espagnol Alejandro Davidovich (58e) 6-2, 7-6 (7/2).

QUESTION: Vous vous êtes fait masser le dos en fin de match, est-ce grave ?

REPONSE: "Je ne pense pas que ce soit très inquiétant. Je n’ai pas encore passé d’examen, mais je pense que ce n’est pas un souci. Je ne peux rien dire pour l’instant car je n’en sais rien. C’est douloureux, mais j’espère que ça ne sera rien."

Q: Avez-vous des regrets, notamment après le deuxième set ?

REPONSE: "Evidement j’ai des regrets. A 6-5, j’ai eu une balle de set et lui il fait un coup droit gagnant qui accroche la ligne, mais cela fait partie du jeu. Il y a des regrets parce que j’ai eu des occasions de revenir à un set partout, mais je ne sais pas si j’aurais pu finir un troisième set (en raison de la blessure, NDLR). On ne saura jamais."

Q. Ce tournoi est-il néanmoins encourageant ? Et que devez-vous encore travailler ?

R: "Oui, c’est encourageant. Il y a beaucoup de positif dans tout ça. C’est ce que je vais retenir. Bien sûr, je ne m’attends pas à ce que tout soit parfait, mais je suis assez content de ces deux victoires. Et même d'aujourd’hui parce que j’ai eu du mal à mettre mon jeu en place mais j’ai presque pu renverser la situation au deuxième set. Quant à ce que je dois travailler... tout ! Mais surtout, j’ai besoin de jouer des matches pour trouver le rythme, enchaîner les matches, semaine après semaine, pour pouvoir mettre mon jeu en place et gommer les erreurs. Je me suis inscrit à tous les tournois qui viennent, toutes les semaines. On verra où j’irai selon mes résultats. Si tout va bien, il y a Belgrade ou Barcelone. Puis Estoril et Munich, puis Madrid, Rome. A Madrid, j’ai une chance d’avoir une wild card, à Rome, je suis dans les qualifications. Il y a aussi Lyon et Genève. Après, c’est Roland-Garros. Une bonne série, toutes les semaines. On verra."

Propos recueillis en conférence de presse