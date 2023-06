Murray remporte son deuxième Challenger consécutif sur gazon à l'approche de Wimbledon

Grâce à un break d'entrée, Andy Murray a fait la course en tête dans le premier set, et il a pu se permettre de concéder son service après avoir creusé un écart de deux breaks, pour s'imposer 6-4. Dans la deuxième manche, Cazaux a tenu tête au Britannique et aucune balle de break n'a été offerte jusqu'à 4-4, quand Murray a pris le service du Français et a servi pour le match par la suite, 6-4.

C'est la deuxième victoire consécutive dans un Challenger 125 sur gazon pour Andy Murray, qui a remporté ses dix derniers matches depuis la fin de la saison sur terre battue. Après son succès à Surbiton, la semaine dernière, le Britannique a écarté Joris De Loore (ATP 194), qualifié, au premier tour du tournoi de Nottingham.