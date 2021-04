Après sa qualification aisée pour les 1/8 de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, Rafael Nadal s'est montré en faveur de la vaccination contre le coronavirus.

Il l'a d'ailleurs déclaré de manière ferme aujourd'hui : "Le seul moyen de sortir de ce cauchemar, c'est la vaccination. Notre responsabilité en tant qu'être humains est de l'accepter. Je sais qu'il y a un pourcentage de personnes qui souffriront d'effets secondaires, mais les effets du virus sont pires. Si on me donne cette chance, je me ferai vacciner."

Le message du majorquin est clair alors qu'il a échangé quelques balles avec le Russe, Daniil Medvedev, qui a contracté le virus et a donc été disqualifié du tournoi. Rafa a affirmé qu'il ne craignait cependant pas être infecté "Je n'ai jamais été à moins de quatre mètres de lui, sauf un "check" d'une seconde de la main. De ce que je sais, la manière dont on peut se faire infecter ne correspond pas à la situation avec Daniil."

Nadal rencontrera le bulgare Dimitrov ce jeudi pour une place en quart de finale de ce Masters qu'il a remporté à 11 reprises !