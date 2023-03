Novak Djokovic, non vacciné, manquera aussi le Masters 1000 de Miami

Le N.1 mondial Novak Djokovic, non vacciné contre le Covid-19 et empêché d'entrer aux Etats-Unis, ne pourra pas participer à l'ATP Masters 1000 de Miami, a annoncé samedi le directeur du tournoi James Blake.

Le Serbe, déjà privé du Masters 1000 d'Indian Wells pour la même raison, avait demandé en vain une dérogation spéciale aux autorités locales ces dernières semaines. Et ce en dépit des soutiens reçus de la part de la Fédération américaine de tennis et des organisateurs de l'US Open.

"Nous avons essayé d'obtenir une exemption pour Novak Djokovic, mais cela n'a pas été possible. Nous aimerions beaucoup l'avoir avec nous, c'est notre plus grand champion, six fois vainqueur ici", a-t-il ajouté.

Djokovic n'aura donc bénéficié d'aucun traitement de faveur. Car Washington n'autorise pas l'entrée dans le pays aux voyageurs internationaux non vaccinés. Et l'agence américaine chargée de la sécurité dans les transports (TSA) a récemment indiqué que cette mesure ne changerait pas avant au moins la mi-avril.

L'Open de Miami débute mercredi prochain (22 mars) et durera jusqu'au dimanche 2 avril.