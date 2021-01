Open d'Australie: Benchetrit éliminé des qualifs par un adversaire testé positif en plein match

Elliot Benchetrit (221e mondial) a été éliminé lundi des qualifications de l'Open d'Australie par Denis Kudla (6-4, 6-3) dont les organisateurs ont appris pendant le match qu'il avait été testé positif au coronavirus.

"Mon adversaire a été testé positif pendant le match: à 5-3 ils ont eu le résultat. Donc en gros, si j'avais gagné le jeu à 5-3 pour faire 5-4, j'aurais été qualifié pour le 2e tour", raconte le joueur dans un vidéo postée sur les réseaux sociaux, laissant entendre que Kudla aurait été disqualifié si le match s'était poursuivi.

"Là, on est dans l'attente de savoir si je suis cas contact ou pas. Et si je suis cas contact, ce serait double peine parce que j'ai perdu mon match alors que j'ai joué un mec positif, qu'ils n'ont pas eu le résultat avant mon match, et qu'en plus de ça, je vais devoir rester une semaine dans ma chambre", ajoute Benchetrit, qui joue sous les couleurs du Maroc depuis le 1er janvier.

L'an dernier, Benchetrit avait passé les trois tours de qualifications à Melbourne, avant de chuter au 1er tour du grand tableau, face à Yuichi Sugita.

Cette année, en raison des mesures sanitaires liées au coronavirus, les qualifications du premier Majeur de l'année se jouent depuis dimanche et jusqu'à mercredi à Doha pour les messieurs et Dubai pour les dames.