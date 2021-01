Open d'Australie - Kimmer Coppejans au 2e tour des qualifications

(Belga) Kimmer Coppejans s'est hissé au 2e tour des qualifications du simple messieurs de l'Open d'Australie, délocalisées à Doha, au Qatar, en raison de la pandémie de coronavirus. L'Ostendais, 175e mondial, s'est imposé 7-6 (7/2), 6-3 en 2 heures et 3 minutes face à l'Ukrainien Illya Marchenko (ATP 225).

Kimmer Coppejans aura pour prochain adversaire 'Égyptien Mohamed Safwat (ATP 153), tête de série N.31 des qualifications, tombeur 6-2, 6-4 d'Arhur De Greef (ATP 338) plus tôt dans la journée. Troisième Belge engagé en qualifications du simple messieurs, Ruben Bemelmans (ATP 225) entrera en lice lundi contre l'Australien Andrew Harris (ATP 232). Chez les dames, cinq joueuses belges sont engagées en qualifications du simple dames, déplaces à Dubaï aux Émirats arabes unis. Ysaline Bonaventure (WTA 122/N.13) a rejoint dimanche le 2e tour des qualifications de l'Open d'Australie, en battant 6-3, 6-3 en 1 heure et 11 minutes la Serbe Natalija Kostic (WTA 191). Ysaline Bonaventure affrontera au tour suivant l'Allemande Antonia Lottner (WTA 179), qui a écarté la Bulgare Elitsa Kostova (WTA 210) 6-4, 7-5. Les quatre autres Belges engagées en simple dames joueront lundi. Greet Minnen (WTA 110), 3e tête de série du tableau qualificatif, sera opposée à l'Australienne Alexandra Bozovic (WTA 454), et bénéficiaire d'une wildcard. Lara Salden (WTA 246) débutera également contre une joueuse australienne invitée, en l'occurrence Olivia Gadecki (WTA 1032). Idem pour Marie Benoit (WTA 237), opposée à Seone Mendez (WTA 277). Maryna Zanevska (WTA 252) entamera son tournoi par un duel face à la Roumaine Laura Ioana Paar (WTA 193). Ruben Bemelmans (ATP 225) jouera quant à lui lundi contre l'Australien Andrew Harris (ATP 232). Il faut franchir trois tours de qualifications pour rejoindre le tableau final de l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem, qui débutera le 8 février à Melbourne. (Belga)