(Belga) Philippe Dehaes n'est plus le coach de Monica Puig, annonce La Dernière Heure jeudi sur son site internet. Le coach belge avait commencé à travailler avec la Portoricaine, championne olympique 2016, en septembre dernier.

""Elle déclarait publiquement que j'étais l'homme de la situation, et avait adhéré à ce changement de revenir à un jeu beaucoup plus offensif qui était déjà très efficace: rien ne présageait cette nouvelle", déclare Philippe Dehaes. "A Miami soudain, je n'avais plus la même personne en face en termes d'énergie et d'enthousiasme. J'ai quitté Miami le 20 décembre et à la quatrième semaine sans nouvelle j'ai eu un coup de fil de trois minutes pour me dire qu'on arrête. C'est incompréhensible, on nage dans la quatrième dimension". Opérée du coude en décembre, Monica Puig (WTA 79) a déclaré forfait pour l'Open d'Australie. Monica Puig, 26 ans, s'était séparé de son ancien coach Kamau Murray peu avant l'US Open et avait engagé Dehaes début septembre. Avant cela, Philippe Dehaes avait été pendant deux ans le coach de la Russe Daria Kasatkina. (Belga)