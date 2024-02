Rafael Nadal déclare forfait: "Je ne suis pas prêt pour la compétition"

Rafael Nadal a annoncé mercredi son forfait pour le tournoi de tennis ATP 250 de Doha, joué sur surface dure et doté de 1.395.875 dollars, prévu la semaine prochaine au Qatar.

Désormais classé 646e mondial, Nadal espère être rétabli pour le tournoi d'Indian Wells, le premier Masters 1000 de la saison, prévu du 6 au 17 mars. "Je vais me concentrer sur ma revalidation pour être prêt pour le tournoi d'exhibition de Las Vegas et l'incroyable tournoi d'Indian Wells."

"J'aurais aimé jouer à Doha où les organisateurs et les incroyables fans au Qatar m'ont toujours magnifiquement soutenu. Malheureusement, je ne suis pas encore prêt pour la compétition et je ne serai pas en mesure de venir à Doha où je voulais vraiment rejouer après ma victoire inoubliable en 2014", a écrit Nadal sur X (anciennement Twitter).

En janvier dernier, Nadal avait joué son premier tournoi après près d'un an d'absence sur le circuit à cause d'une blessure à la hanche lors du tournoi ATP 250 de Brisbane. Eliminé en quarts de finale, il avait déclaré forfait pour l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, à cause d'une "légère déchirure musculaire".