"Sa retraite aura duré 10 jours": Dégoûté du tennis, Novak Djokovic a failli tout arrêter en 2018 (vidéos)

Après une sortie prématurée à Miami, le Serbe a annoncé à ses proches qu'il mettait un terme à sa carrière. Dépassé, dégoûté mais soutenu par ses proches, il a renoncé à sa décision dix jours plus tard.

Novak Djokovic aurait donc pu tout plaquer en 2018. C'est ce qu'a révélé Jelena, son épouse, dans l'émission américaine "In Depth with Graham Bensinger". L'épisode douloureux s'est produit en 2018, alors que le Serbe venait de s'incliner face à Benoît Paire au tournoi de Miami.

Une sortie qui l'a mis hors de lui, le plongeant dans un profond doute. "Il nous a tous réunis et nous a dit 'les gars, c’est fini'. Il a dit à Edoardo Artaldi de prévenir ses sponsors. Il voulait être clair avec eux. On pleurait, on lui disait que ce n’était pas le bon moment", a expliqué Jelena.

Les choses se sont finalement débloquées quelques jours plus tard. "Nous sommes partis en vacances. Il ne voulait plus rien savoir du tennis. Mais j’aime le tennis. J’ai été joué avec les enfants. Il n’est venu que le 3e ou le 4e jour. Nous étions en train de jouer, c’était fun. Ce n’était pas un entraînement comme il en avait l’habitude. Il a vu à quel point on s’amusait", a précisé la compagne de Djokovic.

Convaincu par ces moments, le Serbe rappelle ses proches et annule sa retraite. "Elle aura duré 10 jours", rigole aujourd'hui Jelena.

Un record à battre

Novak Djokovic est convaincu qu'il prendra sa retraite dans quelques années avec le record de victoires en Grand Chelem. Le Serbe de 32 ans a déjà remporté 17 titres du Grand Chelem, soit deux de moins que Rafael Nadal et trois de moins que Roger Federer, actuel détenteur du record.

"J'ai toujours eu confiance en moi", a déclaré Djokovic lors de l'émission de télévision américaine 'In Depth with Graham Bensinger'. "Je n'en ai pas encore fini avec ce sport, j'ai encore des choses à accomplir. Je pense que je peux détenir le record de victoires en Grand Chelem et celui du nombre de semaines passées à la première place du classement mondial. Ce sont mes objectifs pour les années à venir."

Le record du nombre de semaines passées à la première place du classement mondial est actuellement détenu par Roger Federer avec 310 semaines. Djokovic en est actuellement à 282. Mais le classement est actuellement 'gelé' depuis le mois de mars en raison de la pandémie de coronavirus.

Encore invaincu en 2020 après des victoires à l'Open d'Australie et à Dubaï, Djokovic se voit encore jouer jusqu'à ses 40 ans. "Je ne me pose pas de limite", a ajouté le Serbe qui est plus jeune que Federer (38 ans) et Nadal (34 ans). "Je vais me concentrer sur les Grand Chelem et les tournois que j'aime le plus", a ponctué Nole.



