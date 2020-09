Roland-Garros - Andy Murray reçoit une wildcard comme à l'US Open

(Belga) Le Britannique Andy Murray bénéficie, comme à l'US Open, d'une des invitations pour participer au tournoi de Roland-Garros, prévu du 27 septembre au 11 octobre, dont la liste a été communiquée lundi.

L'ancien N.1 mondial, âgé de 33 ans, tombé au-delà de la 100e place après des opérations à la hanche qui l'avaient poussé à annoncer sa retraite début 2019, est finalement revenu sur sa décision et tente un retour au plus haut niveau. À l'US Open, pour sa réapparition en Grand Chelem pour la première fois depuis l'Open d'Australie 2019, Murray a passé un tour. Chez les dames figurent parmi les invitées la Canadienne Eugénie Bouchard, 26 ans, ex-N.5 mondiale et aujourd'hui 167e, et la Bulgare Tsvetana Pironkova, récente quart-de-finaliste à l'US Open. Kim Clijsters, pour sa part, n'a pas demandé de wildcard et a décidé de mettre un terme à sa saison. (Belga)