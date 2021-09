Un superbe hommage: Roland-Garros crée une loge au nom de Jean-Paul Belmondo (vidéo)

Jean-Paul Belmondo aura désormais une trace durable sur les courts de Roland-Garros. Et plus précisément sur le court Philippe Chatrier, soit le central du tournoi français. C'est dans le cadre d'un gala de boxe organisé hier sur le site que les organisateurs ont dévoilé qu'une loge porterait désormais le nom de l'acteur français, décédé lundi dernier.

Belmondo avait un lien très fort avec le tournoi Français. Dans les années 1970, il est l'un des premiers acteurs à prendre une loge au stade de tennis de Roland-Garros, dans l'ouest de la capitale. Un cliché en noir et blanc pris par l'AFP en 1973 - probablement l'une de ses premières apparitions publiques à Roland-Garros - montre l'acteur et son ami, l'autre monstre sacré du cinéma français, Alain Delon, encerclés par la foule, tentant de se frayer un chemin vers les tribunes.



Depuis, il est devenu un visage familier du public et également des sportifs. En 1987, le tennisman allemand Boris Becker, qui disputait un match, était venu lui serrer la main. Sa dernière apparition médiatisée sur les bancs du stade, aux côtés de son acolyte Charles Gérard, date de 2018: cheveux ébouriffés, chemise bleue, sourire charismatique... Les années ont passé mais Bébel est toujours là. Et le sera désormais à jamais. Il est le premier personnage en dehors du tennis à avoir une loge à son nom à Roland-Garros.