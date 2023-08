Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés en demi-finales

Sander Gillé (ATP 24 en double) et Joran Vliegen (ATP 23 en double) n'ont pas réussi à se qualifier pour la finale du double du tournoi de tennis ATP 500 de Washington, épreuve sur surface dure dotée de 2.013.940 dollars. Le duo belge s'est incliné 7-6 (8/6), 7-6 (7/4) face aux Argentins Maximo Gonzalez (ATP 33 en double) et Andres Molteni (ATP 27 en double) après 1 heure et 59 minutes de jeu.

Aucune des deux paires ne parvenant à faire le break, le second set se poursuivait aussi au jeu décisif. Encore une fois les Belges commençaient bien (2/4) avant de subir le retour des Argentins.

Dans le premier set, Gillé et Vliegen breakaient dès le premier jeu du match, mais leurs adversaires débreakaient dans la foulé. Durant le jeu décisif, ils héritaient d'une balle de set à 5/6, qu'ils ne pouvaient concrétiser. Gonzalez et Molteni renversaient la situation pour remporter la première manche.

Finalistes à Hambourg la semaine dernière, Gillé et Vliegen manquent l'occasion de disputer une deuxième finale de rang dans un ATP 500. Cette saison, ils ont remporté les tournois de Pune et d'Estoril et perdu aussi en finale à Roland-Garros.

Gonzalez et Molteni rencontreront en finale les Américains Mackenzie McDonald et Ben Shelton, vainqueurs 3-6, 6-3, 12/10 du Britannique Lloyd Glasspool et du Finlandais Harri Heliovaara, têtes de série N.3.