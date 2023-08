Sander Gillé et Joran Vliegen s'arrêtent au 2e tour en double

Sander Gillé, 20e mondial en double, 32 ans, et Joran Vliegen, 17e mondial, 30 ans, ont en effet été battus en 8es de finale par la troisième tête de série, exemptée du premier tour, formée par l'Américain Rajeef Ram (ATP 5), 39 ans, et le Britannique Joe Salisbury (ATP 6), 31 ans.

Demi-finalistes à Washington la semaine dernière, Sander Gillé et Joran Vliegen avaient été finalistes une semaine plus tôt à Hambourg, deux rendez-vous ATP 500. Cette saison, le duo a remporté les tournois de Pune et d'Estoril et atteint la finale à Roland-Garros.