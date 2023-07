Sander Gillé et Joran Vliegen se hissent en demi-finales

Sander Gillé (ATP 24 en double) et Joran Vliegen (ATP 25 en double) se sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi de tennis ATP 500 de Hambourg, épreuve sur terre battue dotée de 1.831.515 euros, jeudi, en Allemagne. Le duo belge, tête de série N.4, a battu le Néerlandais Robin Haase (ATP 42 en double) et le Croate Nikola Mektic (ATP 20 en double) 6-7 (2/7), 7-5, 11/9.

La rencontre avait été interrompue mercredi à 1-1 dans le deuxième set. Après un break des Belges et un débreak de leurs adversaires, Gillé et Vliegen ont réussi un nouveau break pour mener 6-5 et revenir ensuite à une manche partout. Dans le super tie-break, le duo belge a vite pris le large (9-5), mais a eu gaspillé quatre balles de match et vu Haase et Mektic revenir à 9/9 avant de remporter le match.

Gillé et Vliegen rencontreront en demi-finales les Autrichiens Alexander Erler et Lucas Miedler qui se sont joués 7-6 (7/5), 6-4 de la paire tête de série N.2 formée par Ivan Dodig et Mate Pavic. Les deux Belges tenteront d'atteindre une quatrième finale cette saison.