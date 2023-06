Sander Gillé et Joran Vliegen s'inclinent au super tie-break au deuxième tour

Sander Gillé (ATP 24 en double) et Joran Vliegen (ATP 25) se sont inclinés au deuxième tour du tournoi de tennis ATP 250 de Majorque, doté de 915.630 euros et joué sur gazon. En Espagne, la paire 2e tête de série n'a pas résisté aux Américains Nathaniel Lammons (ATP 34) et Jackson Withrow (ATP 42), 4-6, 6-3, 10/8.