Sander Gillé et Joran Vliegen sortis au premier tour au super tie-break

Sander Gillé et Joran Vliegen (ATP 19 en double) se sont inclinés dès le 1er tour du tournoi de tennis ATP 250 de Munich, mercredi en Allemagne. Le duo belgo-belge a été battu par la paire composée par l'Indien Yuki Bhambri et le Français Albano Olivetti (ATP 59 et 53 en double), 4-6, 7-6 (7/5), 10/6. La partie a duré 1 heure et 35 minutes.