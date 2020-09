Séisme à l'US Open: Novak Djokovic DISQUALIFIÉ pour avoir envoyé une balle sur une juge de ligne (vidéos)

Le Serbe Novak Djokovic ne gagnera pas l'US Open de tennis cette année. Le numéro 1 mondial a été disqualifié lors du match des huitièmes de finale qui l'opposait à l'Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 27).

Mécontent d'avoir perdu son jeu de service après avoir galvaudé trois balles de sets dans le jeu précédant, Djokovic a frappé violemment une balle avec sa raquette. La balle est allée heurter une juge de ligne. L'arbitre a alors appliqué le règlement et disqualifié le triple vainqueur du tournoi (2011, 2015, 2018).

Il était mené 5-6 par l'Espagnol au moment de l'incident. Djokovic était le grand favori du tournoi. Une victoire lui aurait permis de décrocher un 18e titre en Grand Chelem, et de revenir sur ses grands rivaux Roger Federer (20 titres) et Rafael Nadal (19) absents cette année à New York. Avec l'élimination de Djokovic, l'US Open couronnera un vainqueur inédit cette année. Pablo Carreno Busta sera opposé en quarts de finale au vainqueur du match qui oppose en soirée (à New York) David Goffin (ATP 10) au Canadien Denis Shapovalov (ATP 17).



