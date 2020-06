Serena Williams comme vous ne l'avez jamais vue: déguisée en princesse Disney, elle chante et danse avec sa fille (vidéo)

Depuis bientôt trois ans, Serena Williams est maman d'une petite fille, prénommée Olympia. Elle vient de partager une adorable vidéo avec elle sur son compte Instagram.

La championne de tennis partage souvent des photos et vidéos d'Olympia, sa fille qui fêtera ses trois ans en septembre. Hier, sur son compte Instagram, Serena Williams a une nouvelle fois dévoilé un adorable moment. On peut voir la maman et sa fille déguisées en Princesses Disney. Elles portent en effet toutes les deux la même robe, celle de Belle dans "La Belle et la Bête".

Mère et fille dansent et chantent un morceau du célèbre dessin-animé. Une vidéo tout simplement craquante.