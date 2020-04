Ses meilleurs souvenirs, sa plus grande victoire, le confinement: David Goffin se confie à RTL Sport (vidéo)

Dans une longue interview en direct via Instagram, David Goffin s'est livré à notre journaliste Emiliano Bonfigli. Le tennisman belge s'est exprimé au sujet de la crise de coronavirus, de son quotidien et de sa carrière.

Comme plusieurs milliards de citoyens dans le monde, David Goffin est confiné chez lui, à Monaco. Un mode de vie particulier pour un joueur de tennis professionnel. Comment fait-il pour garder la forme? "J’ai deux entrainements physiques par jour", détaille-t-il. "Mon préparateur physique m’envoie des fiches et je travaille avec le matériel que j’ai, à la maison".

Au niveau du tennis par contre, c’est totalement différent. "Je ne touche plus la raquette pour le moment à part parfois dans le salon, juste pour ressentir un petit peu la raquette".

Habituellement, David Goffin a une vie assez chargée. Ce nouveau mode de vie lui permet d’approfondir ses connaissances dans d’autres domaines. « Je me suis un peu à la cuisine, je n’ai jamais eu mon frigo aussi plein que maintenant. D’habitude, je reste seulement une semaine maximum ici puis je repars ailleurs ». A-t-il une recette fétiche? "Ma compagne est allergique au gluten. Nous essayons de faire des plats plus légers. Les sportifs doivent faire attention à leur ligne comme ils ont moins d’activités. On essaie de faire des recettes moins caloriques. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas!", explique-t-il.

La saison de tennis devrait reprendre le 13 juillet. Malgré cette date théorique, David Goffin n’a pas encore un programme précis pour la suite de la saison. "On essaie d’être en contact avec l’ATP et c’est encore complètement flou. On verra combien de mois il nous reste à jouer et le programme va être complètement remanié en fonction de plusieurs éléments".

Enchainer l’US Open et Roland Garros? "C’est un sacré défi"

A cause de la crise, les joueurs devraient avoir droit à un enchainement inédit, dans un laps de temps très restreint : l’US Open (24 août – 13 septembre) puis Roland Garros (20 septembre – 4 octobre). "On n’a jamais eu deux Grands Chelems d’affilée avec seulement quelques jours entre les deux pour changer de surface et pour disputer un autre tournoi en 3 sets gagnants. Il faudra être costaud, surtout si on joue bien lors du 1er Grand Chelem pour pouvoir enchainer : revenir en Europe, digérer le décalage horaire. C’est un sacré défi. Mais bon, c’est une année exceptionnelle. Il faudra faire un calendrier hors du commun, on va essayer de s’adapter".

Lors de cette interview, David Goffin a également ouvert la boite à souvenirs. C’est l’occasion pour lui de revenir sur une carrière déjà bien remplie.

"Mes plus grands souvenirs ? J’en ai plusieurs. Mon premier titre à l’ATP (NDLR : à Kitzbühel en 2014), les deux finales de Coupe Davis (NDLR : finales perdues en 2015 face à la Grande-Bretagne et en 2017 face à la France). Il y a eu aussi la finale au Masters (NDLR : en 2017). Je ne suis pas passé loin de la victoire face à Dimitrov. J’avais battu Nadal et Federer dans ce tournoi. Il y a aussi mon premier Roland Garros (NDLR: en 2012), mon premier tableau final où j’ai perdu au 4e tour contre Federer en étant lucky loser".

Et quelle est son plus grand succès? "La victoire contre Federer. Cela reste pour moi un des plus grands joueurs de tous les temps et c’était mon idole quand j’étais jeune".

Vous pouvez voir l’intégralité de l’interview de David Goffin via le lien ci-dessous.