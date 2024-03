Sofia Costoulas se qualifie pour le deuxième tour en simple mais ne passe pas en double

Costoulas, 286e mondiale, s'est imposée en deux sets 6-1, 6-2 contre la Japonaise Rin Nakagawara, non classée et bénéficiaire d'une invitation. La rencontre a duré un peu plus d'une heure (66 minutes).

La N.4 belge affrontera l'Australienne Destanee Aiava, 196e mondiale et tête de série N.3, qui a battu l'invitée japonaise Ikumi Yamazaki (WTA 787) en deux sets 6-3, 6-4.