Sofia Kenin remporte son 5e titre WTA et son 2e tournoi de l'année à Lyon

(Belga) Rescapée de sa demi-finale en trois 'tie-break' contre Alison Van Uytvanck la veille, Sofia Kenin (N.1), 21 ans, a remporté la première édition du tournoi de tennis de Lyon, une épreuve sur surface dure dotée de 251.750 dollars, dimanche. L'Américaine, 5e joueuse du monde, a battu l'Allemande Anna-Lena Friedsam (WTA 136) en trois sets: 6-2, 4-6 et 6-4.

Au bout d'une partie qui aura duré une heure et 48 minutes de jeu, Sofia Kenin s'offre son deuxième tournoi de l'année après sa victoire en janvier à l'Open d'Australie et ajoute un 5e titre WTA à son palmarès (en dix finales). Sofia Kenin l'avait à Hobart, Majorque et Guanghou l'an dernier. C'était la troisième finale sur le circuit pour Anna-Lena Friedsam après son succès dans un 125.000 dollars à Suzhou en 2014 et une défaite à Linz en 2015. (Belga)