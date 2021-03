Pour aller à Wimbledon, les joueurs devront se plier à un protocole strict

(c) belga

Les joueurs participant à Wimbledon cet été devront séjourner dans des hôtels choisis par l'organisation dans le cadre des mesures sanitaires dues au Covid-19, a annoncé vendredi le tournoi.



"Conformément aux instructions du gouvernement britannique et des autorités de santé, nous mettons en place une série de mesures afin d'organiser un événement sûr en 2021", ont déclaré les organisateurs dans un communiqué.



"Ainsi, basé sur les préconisations actuelles, il y aura des hôtels officiels pour tous les joueurs, leurs staffs et des groupes de personnes comme les arbitres. Ce sera une condition obligatoire pour participer au tournoi de cette année", ajoutent-ils.



Le "All England Club" est déterminé à minimiser les risques lors de l'événement, qui avait été annulé l'an dernier pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale.



La décision pourrait être mal accueillie par les joueurs, qui préfèrent généralement louer des maisons privatives à Londres pendant la durée de la compétition.



Wimbledon débute le 28 juin, une semaine après la levée prévue par le gouvernement britannique de mesures de distanciation sociale. Une décision quant à la présence de spectateurs dépendra de la position du gouvernement à ce moment-là.



L'Open d'Australie s'est déroulé cette année dans des conditions sanitaires strictes. Plusieurs joueurs, dont le N.1 mondial Novak Djokovic, s'étaient plaints des modalités de quarantaine.