Tennis: Alizé Cornet contente de retrouver du public à Strasbourg

La Française Alizé Cornet a souligné lundi son bonheur de retrouver du public lundi à Strasbourg, premier tournoi du circuit, hommes et femmes confondus, à ne pas être disputé à huis clos depuis la reprise de la saison le mois dernier.

"Ca fait chaud au coeur, ça fait plaisir et je pense que les gens sont contents de revoir du tennis en live et nous on est content de les avoir au bord. Quand c’est fait dans des bonnes conditions, c’est un plus", a-t-elle expliqué après son succès au 1er tour face à la Slovène Polona Hercog en deux sets (6-3, 6-4).

La veille, la Niçoise avait estimé auprès de l'AFP que les joueuses et les supporters pourraient être "mieux séparés" car il y avait selon elle trop de proximité à certains endroits.

"Dimanche il y avait beaucoup de monde (...) c'était un peu anxiogène pour les joueuses (...) Maintenant, on a un accès aux courts séparé. Ils ont fait en sorte que les joueuses et le public ne soient pas ensemble, a-t-elle insisté. Ils (les organisateurs) font du très bon travail car ce n'est pas évident d’être le premier tournoi à accueillir des gens".

Le tournoi de Strasbourg est la dernière épreuve de préparation avant Roland-Garros (27 septembre-11 octobre), qui débutera dimanche à Paris avec une jauge drastiquement réduite, à 5.000 personnes maximum, en raison de la situation sanitaire.

Alizé Cornet (30 ans), qui disputait son premier match de la saison sur terre battue après avoir atteint les 8e de finale à l'US Open, a réalisé une prestation solide pour écarter Hercog, 50e joueuse mondiale pourtant très à l'aise sur cette surface.

"J'étais contente de mes sensations. C'était un peu inattendu car à l'entraînement c'était un peu compliqué et au final j’ai bien pris mes marques (...) en plus contre une joueuse spécialiste de terre. C'est un bon indicateur que je me sens bien", a-t-elle déclaré.

Au tour suivant, la mission de Cornet sera très compliquée puisqu'elle sera opposée à la Kazakhe Elena Rybakina, 18e au classement WTA.

Plus tôt dans la journée, Pauline Parmentier (N.154) n'a rien pu faire face à la Polonaise Magda Linette (35e mondiale), qui l'a emporté en deux manches (6-4, 6-3).

Bénéficiaire d'une "wild-car", la Française de 34 ans mettra un terme à sa carrière à Roland-Garros.