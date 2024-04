Tennis: Alizé Cornet mettra un terme à sa carrière après Roland-Garros

Victorieuse de six titres en simple, trois en double, et de la Fed Cup en 2019, la Niçoise, détient le record du nombre de tournois du Grand Chelem joués d'affilée: 68 depuis l'Open d'Australie 2007 (Wimbledon 2020 ayant été annulé pour cause de Covid). Elle s'était hissée en quarts de finale à Melbourne en 2022, son meilleur parcours dans un Majeur. Elle a atteint les huitièmes de finale à deux reprises à Roland-Garros (2015, 2017) et Wimbledon (2014, 2022) et une fois à l'US Open (2020).

"C'est le bon moment (d'arrêter) parce que c'est le résultat d'un long cheminement qui a duré plus de deux ans. Et là, ces derniers mois, ma pensée s'est précisée et je sens que c'est l'heure, tout simplement. Mon classement a un peu baissé", a expliqué la joueuse descendue à la 107e place mondiale.

"Je n'ai pas envie d'être poussée vers la sortie (...) Je sens que j'ai un peu moins à donner en termes d'envie et pour moi c'est le bon moment de dire au revoir au tennis", a ajouté Cornet. "J'ai eu d'immenses joies, mais en contrepartie des grosses déceptions, des moments de déprime et je pense que ça a été des montagnes russes finalement pendant 20 ans..." a poursuivie la joueuse connue pour sa combativité.