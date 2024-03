Tennis: ciel bleu sur Indian Wells avant l'arrivée des cadors au deuxième tour

Partager:

Les Français menés par Gaël Monfils ont brillé au premier tour du Masters 1000 d'Indian Wells (Californie, Etats-Unis) jeudi, avant l'entrée en lice des têtes de série vendredi. Les sept Français à avoir terminé leur match jeudi en sont sortis vainqueurs, avant que la pluie n'interrompe le reste du programme en fin d'après-midi, comme la veille.

L'expérimenté Gaël Monfils (37 ans) a montré la voie avec un succès expéditif face à l'Australien Max Purcell (6-1, 6-2). En jambes, à l'inverse de son adversaire, Monfils s'est montré appliqué pour plier l'affaire en 1h10. "Je me suis bien senti, j'ai bien servi. J'avais mon plan de jeu en tête, imposer des rallyes avec de la violence dans les frappes, je l'ai bien fait. Je bougeais bien, j'ai fait un bon match. Ca fait quelques semaines que je retrouve un bon mouvement, ça me permet de prendre confiance sur d'autres choses. Ca me permet d'oser un peu plus en coup droit, en revers. Bien bouger c'est la base de mon jeu", a commenté celui qui retrouvera le Polonais Hubert Hurkacz (8e mondial) samedi. Sorti des qualifications, Lucas Pouille (30 ans), a lui repris son match interrompu mercredi face à l'Allemand Daniel Altmaier, écarté en deux sets (6-4, 6-3).

"Je faisais les fautes et les points, mais j'ai été très solide dans les moments importants. A un moment, le vent s'est levé, j'ai réussi à être un peu plus patient, à le faire jouer. J'ai été assez réaliste et assez bon dans tous les domaines donc je suis content. C'est dans la lignée des matches d'avant", a-t-il expliqué avant de retrouver le Grec Stefanos Tsitsipas (11e) vendredi. - "La trouille" - Constant Lestienne (31 ans), lui aussi après un match interrompu mercredi, a bataillé pour dominer l'Américain Denis Kudla (3-6, 6-2, 6-4), et affrontera le Canadien Félix Auger-Aliassime (31e).