Tennis - "Gracias Rafa": Nadal fait ses adieux à Madrid

"Gracias Rafa": Rafael Nadal, qui tente un dernier retour au premier plan à bientôt 38 ans malgré son corps cabossé, a été éliminé en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid par le jeune Tchèque Jiri Lehecha (31e) 7-5, 6-4 mardi soir. Sauf rebondissement, l’Espagnol aux 22 sacres en Grand Chelem vit sa dernière saison sur le circuit et ne devrait plus rejouer de match officiel dans la capitale espagnole. Avant sa défaite mardi soir, il venait de gagner trois matches de suite sur la terre battue madrilène, une série sans précédent depuis l’été 2022.

Mais face au solide Lehecka, la marche a été trop haute, malgré les encouragements du public madrilène. Même quand son chouchou vient d’être breaké au début du deuxième set, Madrid a encore envie d’y croire et s'époumonne: "Si se puede, si se puede" (tu peux le faire), scande la Caja Magica. Et à chaque jeu ou presque, elle reprend son refrain lancinant. Une dernière fois, de plus belle et avec une ovation debout, quand Lehecka s’apprête à servir pour le gain du match. "Allez Rafa, on n’est pas pressé", venait de lancer un peu plus tôt un spectateur, à presque minuit.

Mais non, pour le gaucher majorquin, ça n’est plus possible. - Quatre matches en six jours - Disputer un quatrième match en six jours, le deuxième en 24 heures après un duel de plus de trois heures la veille, c'est trop alors que son corps ne lui a guère laissé de répit depuis près de deux ans (en janvier encore, une précédente tentative l'a laissé sur le flanc pendant trois mois).