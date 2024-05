Tennis: le Russe Andrey Rublev remporte à Madrid son deuxième titre en Masters 1000

Dans la manche décisive, le jeune Québecois, massé à deux reprises aux cuisses aux changements de côté, s'est longtemps maintenu à flot grâce à l'efficacité de son service. Mais il a fini par craquer précisément sur une double faute, à la première balle de match de son adversaire russe.

"FAA" s'était invité pour la première fois en finale en Masters 1000 au bout d'un rare concours de circonstances : trois de ses six matches précédents ne sont pas allés à leur terme. Il a bénéficié du forfait du N.2 mondial Jannik Sinner en quarts de finale et de l'abandon du Tchèque Jiri Lehecka (31e) en demi-finales, après six jeux seulement. Il faut y ajouter un autre abandon plus tôt dans la quinzaine espagnole, celui du jeune Tchèque Jakub Mensik au troisième tour (à 6-1, 1-0).

Au classement ATP, il va être récompensé de son parcours jusqu'en finale par un bond de quinze places au moins, jusque dans le top 20.