Tennis: Mladenovic sortie dès le 2e tour à Lyon

La N.1 française Kristina Mladenovic a été éliminée dès le 2e tour du tournoi de Lyon après sa défaite jeudi face à l'Allemande Anna Lena Friedsam 6-3, 6-3.

Mladenovic (26 ans), 42e joueuse mondiale, était tête de série N.2 de l'épreuve, alors que Friedsam (26 ans) est classée 136e au classement WTA.

Très déçue, elle n'a pas participé à la traditionnelle conférence de presse d'après-match et a quitté rapidement le Palais des sports de Gerland, avant de se confier finalement aux organisateurs.

"Je dois souligner la très grosse performance de mon adversaire. Elle livre un très gros match et elle a très bien servi. J’avais vraiment à cœur de régler mon service qui avait été défaillant au premier tour et c’était bien mieux. Mais elle avait réponse à tout. Elle avait décidé de frapper très fort dans tous les compartiments du jeu et il m’était vraiment difficile de trouver ce qui pouvait la gêner ce soir. Bravo à elle", a-t-elle déclaré.

Au premier tour, elle s'était déjà difficilement sortie d'affaire en s'imposant en trois manches face à une autre Française Chloé Paquet (166e mondiale et N.7 française) 1-6, 6-2, 6-4.

Friedsam affrontera vendredi en quarts de finale, la Slovaque Viktoria Kuzmova.

De son côté, la N.2 française Caroline Garcia, sera opposée à la Belge Alison Van Uytvanck, 62e joueuse mondiale.

L'Américaine Sofia Kenin, grande favorite du tournoi après son sacre à l'Open de'Australie, affrontera la Française Océane Dodin qui a passé son 2e tour après le forfait de son adversiare, la Suissesse Jill Teichmann.

Enfin, la Russe Daria Katastikna aura comme adversaire l'Italienne Camila Giorgi qui a éliminé mercredi la Française Alizé Cornet.