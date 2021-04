Une joueuse de tennis vend une partie de son bras contre de la cryptomonnaie

Les histoires des joueurs bas classés sont souvent bien plus incroyables que celles de leurs homologues des hauts sommets. La 655e joueuse mondiale nous le prouve encore avec une idée qui lui est venue. Une idée totalement dingue.

Les joueurs et joueuses des tréfonds du classement mondial ont souvent bien du mal à vivre de leur passion. Pour survivre, certains acceptent les propositions de parieurs peu scrupuleux qui souhaitent truquer des matchs, d'autres ont des idées plus originales.

C'est le cas d'Oleksandra Oliynykova, la joueuse croate a vendu une partie de son bras, rapporte la journal l'Equipe. C'est une zone de 15x8 cm au-dessus du coude qui a été vendue en échange de trois Ethereum (une crypto-monnaie), soit environ 6 000 dollars.

Désormais, l'acheteur a le droit de faire ce qu'il veut de son achat comme par exemple un tatouage à l'effigie d'une marque et ainsi monnayer des revenus publicitaires. Une idée parmi d'autre, chacun étant libre de faire parler son imagination.

Oleksandra Oliynykova est loin d'être la seule joueuse du bas de classement à trouver des idées farfelues pour gagner de l'argent. La grosse majorité des joueurs de tennis connaissent une situation compliquée. L'équipe de D'où ça sport a consacré un podcast à la situation parfois désespérée que connaissent les joueurs des bas fond des classements ATP et WTA.

