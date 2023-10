Tennis: Sabalenka-Swiatek, duel pour le trône au Masters WTA

A leur arrivée dans la ville balnéaire mexicaine, fameuse pour ses longues plages de sable blanc aux eaux turquoises, où elles ont été accueillies au son de la musique traditionnelle de mariachis coiffés de sombreros, Sabalenka, forte en 2023 d'un premier sacre en Grand Chelem à l'Open d'Australie, plus une finale à l'US Open et deux demi-finales à Roland-Garros et Wimbledon, et Swiatek sont séparées par 630 points, à l'avantage de la Bélarusse (8425 contre 7795).

Un matelas relativement confortable, quand 1500 points, au maximum, sont en jeu.

Même si Swiatek venait à être couronnée dans le stade éphémère de Cancun, Sabalenka serait assurée de conserver la place de N.1 mondiale si elle y atteint la finale, même en perdant un de ses trois matches de poule.