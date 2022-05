Un combat de titans: Rafael Nadal s'impose au bout du suspense contre Novak Djokovic à Roland-Garros

Ce nouveau duel au sommet entre Novak Djokovic et Rafael Nadal promettait d'être spectaculaire. Nous n'avons pas été déçus. Encore une fois, les deux joueurs ont offert un très haut niveau de tennis en quart de finale de Roland-Garros.

En début de match, c'est Rafael Nadal qui va donner le ton, remportant la première manche 6-2. Un intense duel, de près de 90 minutes, va alors s'enclencher, mais le Serbe va recoller au score en l'emportant 6-4. Nadal va à nouveau répliquer avec ses meilleurs coups et mener 2 manches à 1 (6-2). Mais que serait un choc de titans sans un nouveau combat ?

Novak Djokovic va donc à nouveau repartir à l'offensive. Plus précis et présent, le Serbe va faire à nouveau faire craquer l'Espagnol, qui n'a pourtant pas fait drastiquement baisser son niveau. Alors qu'on le pensait en confort à 5-3, le Djoker va céder un jeu et laisser le suspense s'emparer, encore une fois, du court Philippe Chatrier. Nadal ne se prive pas pour s'enfoncer dans la brèche et recoller à 5-5. Mais aucun des deux n'était déterminer à craquer, emmenant tout le monde vers un tie-break.

Nadal s'y montrera intraitable, n'offrant pas de répit pour s'imposer au bout du quatrième set, malgré trois balles de match sauvées par le Serbe. Le combat aura duré plus de 4 heures. En demi-finale, Nadal affrontera Alexander Zverev, tombeur de la promesse Alcaraz.