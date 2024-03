Un top 20 immobile avant Indian Wells, Elise Mertens, 28e, recule

Côté belge, les quatre premières reculent. Derrière Mertens, qui joue cette semaine le WTA 1000 d'Indian Wells, on retrouve Greet Minnen 81e (-3), Yanina Wickmayer 89e (-2) et plus loin Sofia Costoulas 279e (-2). Hanne Vandewinkel est la nouvelle N.5 belge. Finaliste à l'ITF W50 de Pretoria, la jeune Limbourgeoise de 19 ans a gagné 22 places dans la hiérarchie. Elle entre dans le top 300 au 293e rang, son meilleur classement à ce jour. Beaucoup plus loin, Alison Van Uytvanck poursuit sa lente remontée. Elle occupe la 503e place (+10).