Une intervention "de la dernière chance" au dos pour Alison Van Uytvanck

Tracassée par des problèmes au dos durant une bonne partie de l'année, Alison Van Uytvanck avait décidé de faire une pause reprenant la compétition en octobre, mais ses soucis ne se sont pas résolus.

"La dernière chance: j'ai encore eu une intervention au dos et j'ai besoin de plusieurs semaines pour m'en remettre. C'est difficile depuis 1 an et demi. Je continue à me battre pour ce que j'aime. On va essayer de revenir", a écrit Alison Van Uytvanck, 29 ans, retombée à la 339e place mondiale. Elle n'indique pas de délai pour une reprise.