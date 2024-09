US Open: Dimitrov et Badosa retrouvent les quarts

Ce sont des retours attendus depuis des années: Grigor Dimitrov qui trépignait depuis 2019 de retrouver ce stade à New York, et Paula Badosa qui ne l'avait plus atteint en Grand Chelem depuis 2021, se sont qualifiés dimanche pour les quarts de finale de l'US Open.

"Tout le monde sait bien jouer au tennis. Tout dépend de quelques points ici et là. Et c'est ce qu'il s'est passé aujourd'hui (contre Rublev). Quelques points dans le cinquième set, et je suis qualifié", a-t-il analysé.

Car Dimitrov est le joueur le plus âgé encore en lice à New York.

Mais il ne veut pas tirer de plans sur la comète.

"J'étais venu en 2022 en disant que je me sentais capable de remporter le tournoi et j'avais été sorti au premier tour ! Désormais, je considère qu'il vaut mieux prendre les matches les uns après les autres", a-t-il commenté.

Dans le tableau féminin, l'Espagnole Paula Badosa (29e) s'est qualifiée pour son premier quart à l'US Open en battant la Chinoise Yafan Wang (80e) 6-1, 6-2.

- Retraite -

"Le début du match a été une véritable bataille. A un moment, j'ai regardé la pendule et je me suis dit +ça fait déjà 17 minutes et on n'a joué que deux jeux...+ Il faisait si humide que j'ai cru que j'allais mourir sur le court. Mais je savais que ça valait le coup et je me suis dit +elle est dure au mal, mais je le suis encore plus. Et s'il faut se bagarrer trois heures, je le ferai+", a déclaré Badosa qui avait sauvé une balle de match en huitièmes de finale.

Cet état d'esprit et cette victoire sont d'autant plus marquants qu'elle lutte contre des douleurs dorsales chroniques depuis des mois.

"L'an dernier, j'étais là mais j'ai dû me retirer (avant le début du tournoi), j'étais très triste. Et là, je reviens un an plus tard et je réussis mon meilleur résultat en Grand Chelem... Il y a quelques mois, je pensais à prendre ma retraite. Alors faire ce beau parcours ici, c'est un rêve qui se réalise", a souligné la joueuse de 26 ans.

Ancienne N.2 mondiale, elle pourrait devenir la première joueuse espagnole en demies à Flushing Meadows depuis Conchita Martinez en 1996, à condition de battre mardi la tenante du titre Coco Gauff (3e) ou une autre Américaine, Emma Navarro (12e), qui s'affrontent dimanche.