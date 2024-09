Joachim Gérard achève ces derniers Jeux par une élimination d'entrée: "Cela me fait mal"

Joachim Gérard aurait voulu terminer sa carrière paralympique d'une autre façon que par une élimination dès son entrée en lice, au 2e tour, dimanche à Paris. Le numéro 1 belge avait annoncé que 2025 serait sa dernière année sur le circuit et il achève ses 5es et derniers Jeux Paralympiques dimanche à Paris avec un goût de trop peu.

"De la pression, s'il y en avait, c'est moi qui me la suis mise tout seul", regrettait Joachim Gérard, 35 ans. "Depuis le début, j'ai toujours voulu prendre du plaisir comme ce sont mes derniers Jeux, peu importe le résultat, et malheureusement, je n'ai pas du tout pu en profiter. Les derniers Jeux n'étaient pas très bien du tout, je voulais faire plus que ça, mais du coup les deux dernières éditions n'ont pas été bonne. Je retiens de très beaux matches que j'ai joués aux Jeux, mais j'ai vraiment fait la pyramide en termes de résultats, j'aurais voulu faire chaque fois mieux, mais malheureusement ce n'a pas été le cas. Je ne peux pas parler de grosse déception aujourd'hui, je ne suis ni fâché ni déçu, je ne sais pas dire mon sentiment. C'est ce qui me fait mal."

À Tokyo en septembre 2021 (où il fut sorti au 3e tour), Joachim Gérard avait en effet été victime d'un malaise cardiaque, lui qui fut médaillé de bronze à Rio en 2016. Il avait été de la partie paralympique depuis Pékin 2008 (éliminé en 8es) et fut à Londres 2012 (sorti en quarts).