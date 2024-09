Joachim Gérard déçu de son "niveau" et de n'avoir "pas pu profiter de l'ambiance"

"C'était un match compliqué. Je suis arrivé sur le court avec une petite nervosité. Ce qui est logique, mais je ne sais pas expliquer cette sensation. C'était une sorte de gros stress et je n'ai jamais réussi à faire avec. J'ai beau avoir essayé d'appliquer les techniques mentales que j'ai travaillées depuis des semaines. Je suis toujours resté un peu mou", a commenté Joachim Gérard, 35 ans, battu après avoir remporté le premier set 3-6, 6-3, 7-6 (7/5).

"Je pense que mon adversaire lui était un peu moins bien dans le premier set. Il a commencé à mieux servir au deuxième. Et ça, ça fait une grande différence. Je m'en sors au final alors que je ne joue pas bien non plus le premier set, je ne pense pas mieux jouer un set ou l'autre. Du début à la fin, j'ai été constant malheureusement dans mon niveau de jeu qui était mauvais et je n'ai jamais réussi à le rehausser. Dans mes coups ou dans mon service, rien n'était relâché ou n'allait où je voulais. J'ai toujours voulu prendre du plaisir. Peu importe le résultat et malheureusement, je n'en ai pas du tout profité. Il y avait une ambiance incroyable sur le court, que ce soit avec les spectateurs belges ou français. Je n'ai pas réussi à m'amuser et je sors de ce terrain au final, plus déçu par rapport à ça et mon niveau de jeu".