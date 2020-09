US Open: Dominic Thiem rejoint Alexander Zverev en finale

Dominic Thiem (ATP 3) affrontera Alexander Zverev (ATP 7) en finale de l'US Open dimanche. L'Autrichien s'est imposé en trois sets 6-2, 7-6 (9/7), 7-6 (7/5) face à Daniil Medvedev (ATP 5) vendredi en demi-finale à Flushing Meadows.

Thiem, 27 ans, disputera sa quatrième finale en Grand Chelem, la deuxième de la saison après sa défaite face à Novak Djokovic en janvier à l'Open d'Australie. En 2018 et 2019, il avait été battu en finale de Roland Garros par Rafael Nadal.

Pour Zverev, tombeur de Pablo Carreno Busta (ATP 27) 3-6 2-6 6-3 6-4 6-3, il s'agira de sa première finale en Grand Chelem. En janvier, l'Allemand avait été éliminé en demi-finale de l'Open d'Australie face à Dominic Thiem. En l'absence de Rafael Nadal et Roger Federer et avec la disqualification de Novak Djokovic, Thiem et Zverev ont l'occasion de remporter leur premier tournoi du Grand Chelem de leur carrière. (Belga)