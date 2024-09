US Open: Swiatek avance, l'éclosion de Draper

La Tchèque Karolina Muchova a elle retrouvé les quarts après dix mois d'absence et le Britannique Jack Draper s'est lui hissé pour la première fois à ce niveau d'un Grand Chelem.

La N.1 mondiale polonaise Iga Swiatek continue son parcours brillant à l'US Open de tennis, avec un succès expéditif contre la Russe Liudmila Samsonova (16e) 6-4, 6-1 pour une qualification facile en quarts de finale lundi à New York.

Implacable, Swiatek n'a toujours pas perdu un set du tournoi qu'elle avait remporté en 2022.

Contre Samsonova, après huit premiers jeux accrochés (4-4), la Polonaise a accéléré en fin de première manche pour breaker blanc son adversaire (6-4) et marquer sept jeux d'affilée, se montrant trop précise et trop solide pour son adversaire, qu'elle a désormais battue quatre fois en quatre rencontres.

"J'ai d'abord eu du mal à tenir son service, mais je savais que si je continuais à être agressive je pourrais m'en sortir, je suis heureuse du résultat", a déclaré la Polonaise au micro du stade.

La quadruple vainqueur de Roland-Garros affrontera en quarts de finale l'Américaine Jessica Pegula (6e).

- "Concentré" -

Autre favori qui tient son rang, le Russe Daniil Medvedev, 5e mondial et vainqueur de l'édition 2021, a surclassé le Portugais Nuno Borges (34e) 6-0, 6-1, 6-3 et, à 28 ans, il jouera les quarts à Flushing Meadows pour la cinquième fois lors de ses six dernières participations.