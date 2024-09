Gillé, forfait pour le quart de finale en double mixte: "Je me suis blessé aux abdominaux"

"Je me suis un peu blessé aux abdominaux", a-t-il expliqué à l'agence Belga après avoir renoncé à monter sur le court. "C'est arrivé lors de notre match hier contre les Américains Krueger et Kwiatkowski (NdlR: remporté 10/3 au super tie-break). Ce fut une journée chaotique. J'avais des douleurs et j'ai été passé une échographie qui a décelé une élongation. Je n'ai donc pas voulu prendre le risque d'aggraver la situation en vue des Davis Cup Finals et du reste de notre saison avec Joran (NdlR: Vliegen, en double messieurs). C'est dommage de voir le tournoi s'achever de cette manière, d'autant qu'il y avait un coup à jouer avec Ellen. Il y aura toutefois encore d'autres opportunités, j'en suis sûr. Mais pour l'heure, c'était la décision la plus sage. Je vais faire en sorte de bien me soigner et me reposer, et tout devrait normalement rentrer dans l'ordre", a-t-il conclu.

Le prochain rendez-vous sera en effet les Davis Cup Finals pour Sander Gillé, qui se déplacera avec la Belgique à Bologne, du 10 au 15 septembre, pour défier les Pays-Bas, l'Italie et le Brésil dans le Groupe A. Les deux premières nations de chaque groupe se qualifieront pour le Final 8, la phase finale, à Malaga, du 19 au 24 novembre.