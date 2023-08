Victoire de Coco Gauff

Coco Gauff a remporté dimanche le tournoi de tennis WTA 500 de Washington, joué sur dur et doté de 780.637 dollars. La jeune joueuse américaine, 7e mondiale et 3e tête de série, a battu en finale la Grecque Maria Sakkari, 9e joueuse mondiale et tête de série N.4, en deux sets 6-2, 6-3.