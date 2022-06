WTA Bad Homburg - Greet Minnen battue au 2e tour du simple par Sabine Lisicki

(Belga) Greet Minnen (WTA 89) n'a pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale du tournoi de tennis WTA 250 de Bad Homburg. La Campinoise a été battue mercredi au 2e tour de cette épreuve jouée sur gazon et dotée de 251.750 dollars par l'Allemande Sabine Lisicki (WTA 804), ancienne finaliste à Wimbledon. Après 1h54 de match et trois manches, 6-3, 2-6 et 6-2, Minnen a dû s'avouer battue.

Minnen avait perdu dès le premier tour du double à Bad Homburg. Associée à la Hongroise Anna Bondar, elle avait subi la loi 6-3 et 7-5 de la Slovaque Tereza Mihalikova et de la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich. (Belga)