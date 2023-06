Yanina Wickmayer passe le 1er tour des qualifications: "J'ai bien géré"

"Un premier tour n'est jamais un match facile", a-t-elle confié à Belga après sa victoire. "Qui plus est en qualifs de Grand Chelem. C'est toujours un peu stressant, mais je trouve que dans l'ensemble, j'ai bien géré. J'ai bien respecté mon plan de jeu, qui était d'être agressive et de ne pas hésiter à aller vers l'avant, et c'est ce qui m'a permis de gagner le match aujourd'hui. C'est donc un bon début."

"L'objectif est évidemment de me qualifier une nouvelle fois, mais il faut jouer match par match", a-t-elle poursuivi. "Il va falloir réussir à imposer son jeu et se battre jusqu'au bout. Le match de demain ne sera pas évident, car Ruse était encore 50e mondiale l'année dernière, si je ne me trompe. Il faudra je sois très agressive et que je parvienne à la faire bouger un maximum, car si je lui laisse le temps, elle peut très bien jouer. Je suis toutefois motivée comme jamais et je vais tout donner pour passer."