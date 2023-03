Zizou Bergs décroche un premier titre en double sur le circuit Challenger

Zizou Bergs et son partenaire néerlandais David Pel ont remporté le double au Challenger de Lugano, tournoi de tennis sur surface dure dotée de 73.000 euros, samedi, en Suisse. Le duo belgo-néerlandais a battu en finale 6-2, 7-6 (8/6) les Allemands Constantin Frantzen et Hendrik Jebens. La rencontre a duré 1 heure et 23 minutes.