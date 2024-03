Zizou Bergs échoue aux portes d'une première finale cette saison

Bergs, 122e mondial et tête de série N.1, a été battu en deux sets 6-2, 6-4 par le qualifié allemand Daniel Masur, 379e mondial. La rencontre a duré un peu plus d'une heure (69 minutes). En finale, Masur affrontera le Finlandais Otto Virtanen, 126e mondial et tête de série N.2, ou son compatriote Rudolf Molleker, 187e mondial.

Bergs avait l'occasion de se qualifier pour sa première finale de la saison. Le N.2 belge compte sept titres sur le circuit secondaire. Le dernier en date remonte à novembre 2023 à Yokkaichi au Japon.