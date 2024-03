Zizou Bergs met fin à la série de victoires de Mikhail Kukushkin et file en demi-finale

Bergs, 122e mondial et tête de série N.1, s'est imposé en deux sets 6-3, 6-4 contre le Kazakh Mikhail Kukushkin, 140e mondial et tête de série N.5, qui restait sur une série de 14 victoires consécutives. La rencontre a duré 1 heure et 14 minutes.

En demi-finale, le N.2 belge rencontrera le qualifié allemand Daniel Masur, 379e mondial, qui a battu le Moldave Radu Albot, 152e mondial et tête de série N.3, en deux sets 7-6 (7/0), 7-6 (7/4).