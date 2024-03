Zizou Bergs passe au 2e et dernier tour qualificatif

Zizou Bergs a franchi le premier tour des qualifications du tournoi de tennis ATP Masters 1.000 de Miami, épreuve sur surface dure dotée de 8.995.555 dollars. Bergs, 114e joueur mondial et tête de série N.24 des qualifications, a battu le Brésilien Felipe Meligeni Alves (ATP 134) 2-6, 6-1, 6-4. La rencontre a duré 1 heure et 36 minutes.

Bergs rencontrera, au deuxième et dernier tour qualificatif, l'Américain Aleksandr Kovacevic (ATP 98/N.9), vainqueur 6-2, 7-6 (7/5) de son compatriote Patrick Kypson (ATP 140).

Après avoir perdu deux fois son service dans le premier set, Bergs a parfaitement réagi, ne laissant qu'un seul jeu, alors qu'il menait 3-0, à son adversaire dans le deuxième set. Le troisième set a commencé par un break de Bergs et un débreak immédiat de Meligeni Alves. Bergs a réussi un nouveau break à 4-4 et a conclu la rencontre sur sa première balle de match.

Plus tôt dans la journée, Alexander Blockx (ATP 294), bénéficiaire d'une invitation, a été battu 6-2, 6-2 par l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 88).

Chez les dames, Greet Minnen (WTA 79/N.6) et Yanina Wickmayer (WTA 88/N.11) joueront lundi le deuxième et dernier tour, respectivement contre Claire Liu (WTA 114) et Katie Volynets (WTA 121). En cas de victoire, elles rejoindront Elise Mertens (WTA 28/N.25) dans le tableau final.